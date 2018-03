Brasileiro está desaparecido em Bali O Ministério das Relações Exteriores informou que o sargento brasileiro Antônio Farias pode estar entre as vítimas das explosões que ocorreram na ilha de Bali, na Indonésia. Segundo o Itamaraty, um grupo de 19 soldados brasileiros que trabalha em Dili, capital do Timor Leste, e estava de folga no dia das explosões, foi para Bali. Todos já foram encontrados, menos o sargento Farias. A explosão de duas bombas e de um carro contendo explosivos neste sábado na ilha de Bali deixou 182 mortos e feriu cerca de 300 pessoas. O Itamaraty prometeu para breve mais informações sobre a existência de brasileiros entre as vítimas. As informações são da Globonews e da Agência Lusa.