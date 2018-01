Brasileiro está entre feridos na explosão em Bagdá O diplomata Sérgio Vieira de Mello está entre os feridos no atentado sofrido pela sede das Nações Unidas no Iraque. Segundo a BBC, o brasileiro, que dirige a missão na ONU em Bagdá está gravemente ferido e ainda não foi retirado dos escombros do Hotel Canal, onde fica a representação da ONU. As equipes de resgate já teriam encontrado o diplomata para quem levaram água. As primeiras informações dão conta de que o carro bomba explodiu exatamente em frente ao gabinete de Sérgio Vieira de Mello. Pelo menos três pessoas morreram e várias outras ficaram feridas, entre elas, o brasileiro. O embaixador Ronaldo Sardemberg, representante permanente do Brasil nas Nações Unidas, contou à Rádio CBN que recebeu a informação sobre o atentado do próprio Secretariado da ONU. Segundo ele, o comunicado afirmava que Sérgio Vieira de Mello teria sido ?seriamente? ferido. De acordo com Sardemberg, a gravidade da situação no Iraque ?vai além de episódios terroristas contra soldados dos EUA, e também atinge todas as nações?. Ronaldo Sardemberg afirmou que Vieira de Mello é uma pessoa corajosa, valente e capaz e que já teria alertado a ONU sobre o perido de um conflino no país. ?Estamos todos torcendo por ele, que também é Secretário Geral Adjunto das Nações Unidas?, disse Sardemberg.