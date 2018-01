Brasileiro ferido em Madri não corre perigo de vida O paraense Adeíldo dos Santos, um dos brasileiros feridos nos atentados em Madri, já não corre perigo de vida. De acordo com Miguel Dionísio Silva, estudante de medicina brasileiro que trabalha no Hospital 12 de Outubro, o estado de Adeíldo melhorou muito desde quarta-feira. "Estive várias vezes no quarto e ele evoluiu bem, já anda. Amanhã ele será submetido a uma bateria de exames", disse Silva por telefone à AE. O estudante conta que o apoio de parentes e de outros brasileiros têm ajudado Adeíldo a se recuperar emocionalmente. "Ele sofreu um traumatismo, isso sempre deixa a pessoa um pouco abatida. Mas ele está bem, recebendo apoio de várias pessoas." Mesmo com a melhora ainda não há previsão de alta para o brasileiro.