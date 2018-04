Brasileiro hospedado na Indonésia está bem, diz Itamaraty

SÃO PAULO - O brasileiro Fábio Junqueira Karkow, de 46 anos, que estava em uma das vilas atingidas por um tsunami na Indonésia, na noite da última segunda-feira, 25, passa bem, segundo informações do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o Itamaraty, o brasileiro informou, por telefone, que não sofreu nenhum tipo de ferimento por causa do maremoto.

Fábio apenas teve seu passaporte extraviado durante o tsunami e solicitou um novo para a embaixada do Brasil em Jacarta, onde deve chegar amanhã. Segundo o Itamaraty, a embaixada vai providenciar um documento para que ele retorne para o País.

De acordo com informações da Agência Brasil, Fábio viajou para a Indonésia como turista e estava hospedado em um resort quando as ondas de até três metros invadiram a região. O retorno para o Brasil está previsto para a próxima sexta-feira, 29, com chegada em São Paulo. O destino final do brasileiro é Florianópolis, onde vive com a família. O Itamaraty diz que não há informação sobre outro brasileiro na região.