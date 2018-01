Brasileiro integra comissão para investigar possíveis abusos de Israel no Líbano O diplomata brasileiro João Clemente Baena Soares vai integrar uma comissão de inquérito de alto nível criada pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) para investigar possíveis abusos de Israel durante os conflitos no Líbano, de acordo com informações da Agência Nordeste. Ex-secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), o diplomata atualmente é membro da Comissão de Direito Internacional da ONU. A assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores informou que a investigação deverá começar em breve. Além de Baena, a comissão é composta por mais dois integrantes.