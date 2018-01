Brasileiro luta no Iraque e deixa família angustiada O brasileiro Túlio Lima Tourinho, 30 anos, está lutando pelos Estados Unidos na guerra contra o Iraque. Paraense e filho do reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Manoel Malheiros Tourinho, ele deixou nos Estados Unidos uma filha com apenas um mês de vida. A família de Túlio está aflita, porque desde o dia em que viajou para o Kuwait, em meados de fevereiro, ele não entrou mais em contato com os pais. A americana Alissa Evans, mulher de Túlio, foi quem ligou na semana passada dos Estados Unidos dizendo que o marido faz parte de uma tropa que ocupou um aeroporto no sul do Iraque, na cidade de Nasiriya, um ponto estratégico das forças iraquianas. "Eu vivo angustiado e quando não estou na universidade fico na frente da TV, vendo a CNN e as tevês brasileiras para ver se eles dão alguma notícia sobre meu filho", contou Manoel Tourinho. Túlio integra a tropa da 82ª Divisão de Pára-quedistas dos EUA, que tem sede no Forte Bragg, na Carolina do Norte. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Kentucky (EUA), onde se formou em 1996. Por não encontrar emprego em sua área no Brasil, transferiu-se para os EUA, onde resolveu se alistar no Exército americano e seguir carreira militar. O reitor lembra que seu filho, no dia 23 passado, lhe deu a notícia que não gostaria de ter ouvido: "Pai, estou partindo para a frente de batalha, no Iraque". Tourinho diz ter sido acometido de uma forte emoção. "Não consegui dormir direito naquela noite". Veja o especial :