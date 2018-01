Brasileiro morre esfaqueado nos EUA Um brasileiro que estava visitando seu pai na cidade de Nashua, nos Estados Unidos, morreu a facadas durante um assalto. Bruno Santos, de 20 anos, foi esfaqueado na última segunda-feira e morreu nesta terça por causa dos ferimentos recebidos. Nashua fica no Estado de New Hampshire, no nordeste dos EUA, a 40 quilômetros da cidade de Boston. "Ele perdeu sangue demais e seus órgãos não voltaram a funcionar", disse a enfermeira Barbara Foley, do Centro Médico New Hampshire. Santos recobrou a consciência por um breve período, nesta terça-feira à tarde, e foi capaz de conversar com sua família, afirmou ela. Santos, que só falava português, e a mãe foram para Nashua há duas semanas, para visitar seu pai, Mamésio, que estava trabalhando na cidade. Os pais do rapaz disseram que ele foi assaltado quando saiu para dar uma volta perto do apartamento onde morava Mamésio. Bruno estava empolgado com a cidade, fazendo passeios turísticos com o pai. O rapaz estava sem carteira, não carregava nenhum dinheiro ou usava jóias. O ladrão pedia dinheiro. A família Santos é de Goiânia. Mamésio Santos estava trabalhando em Nashua há um ano e planejava ficar mais um ano na cidade. A polícia americana realizou várias buscas no condomínio, mas não localizou o responsável pelo latrocínio. Segundo Mamésio, seu filho era aluno do colegial e pretendia fazer faculdade.