Brasileiro morto em atentado na Espanha é sepultado O corpo do mestre-de-obras Sérgio dos Santos Silva, de 28 anos, foi sepultado hoje em São Tomé, a cerca de 550 quilômetros de Curitiba, no noroeste do Paraná. Ele é o único brasileiro morto nos atentados terroristas a estações de trem em Madri, na Espanha, no dia 11. Pelo menos 500 pessoas acompanharam o enterro e homenagearam o amigo com palmas. Com ponto facultativo, lojas fecharam e várias crianças com uniformes escolares estiveram no cemitério. O velório foi um dos que mais comoveram o pequeno município, que tem pouco mais de 5 mil habitantes. Durante toda a noite, a capela mortuária recebeu os amigos e familiares do jovem. Silva deixou a mulher e o filho de 4 anos em 27 de setembro do ano passado, com a expectativa de conseguir, no prazo de um ano, juntar dinheiro para comprar uma casa e, talvez, um carro. Foi influenciado por amigos de sua igreja, a Congregação Cristã do Brasil, que já tinham ido antes. Ele ganhava R$ 350,00 no emprego em São Tomé. Segundo a família, na Espanha, com a recente promoção a mestre-de-obras, mesmo vivendo na ilegalidade, recebia o equivalente a R$ 2,7 mil. Segundo a tia que o criou desde os dois anos, Maria Aparecida dos Santos Cordeiro, ele já começava a amadurecer a idéia de estender a permanência por mais um ano na Espanha. O pai de Sérgio, Nelson da Silva, que mora em Juranda (PR), e sua mãe, Maria dos Santos Silva, que mora em Ribeirão Preto (SP), também compareceram ao enterro. A mãe disse que somente ficou sabendo que ele estava na Espanha depois que o filho tinha viajado. O pai lamentou: "É duro encontrá-lo assim". Para quase todos os familiares, Sérgio havia telefonado na semana anterior ao atentado que lhe tirou a vida. "Ele estava preparado", comentou a tia. Embora ainda sem ânimo para pensar no assunto, a possibilidade de conseguir uma indenização do governo espanhol começa a ser pensada. O amigo de Sérgio, José Aparecido Magalhães Corrêa, de 30 anos, que acompanhou o corpo, trouxe toda a documentação para que a família possa dar entrada no pedido. O prefeito de São Tomé, Arlei Hernandes de Biazzi, disse que, em viagem a Curitiba, deve conversar com o Consulado da Espanha. Segundo informações extra-oficiais conseguidas pelo prefeito, o valor seria de 50 mil euros por parte do governo, mas poderia chegar a 200 mil euros, em razão de outros seguros. Junto com os documentos, Corrêa também trouxe 250 reais e 200 euros que estavam na carteira de Sérgio, o primeiro objeto identificado como sendo dele. Posteriormente a confirmação foi feito em exame de DNA. Ele também trouxe a certeza de que não fica mais na Espanha. Corrêa, que trabalha como pintor, deve retornar hoje a Madri, onde deixou a mulher e dois filhos, de 1 e 5 anos, mas já faz planos para que dentro de cinco ou seis meses esteja no Brasil, juntamente com outro irmão, uma irmã e uma cunhada. Ele viajou em fevereiro do ano passado, com intenção de ficar 10 anos. "Não tem um país como o Brasil", diz amigo "Não tem um país como o Brasil", elogiou. "Na Espanha, tinha um grupo terrorista (referindo-se ao ETA), mas agora tem dois grupos." Segundo ele, não há arrependimento por ter tentado a sorte, depois de abrir falência em um mercado. "Ninguém esperava isso que aconteceu", afirmou. Segundo ele, o dinheiro para pagar as dívidas já está garantido. O que entrar a partir de agora é para reiniciar a vida no Brasil.