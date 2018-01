Brasileiro morto em Bali será sepultado em São Leopoldo A família do terceiro-sargento Marco Antônio Farias, morto num dos atentados terroristas na ilha de Bali no dia 12 de outubro, vai enterrar o corpo em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. A longa angústia de não saber o paradeiro do militar terminou no sábado, quando o Exército brasileiro recebeu a confirmação, de autoridades da Indonésia, de que os restos mortais haviam sido identificados. "É muito triste para nós", disse o pai, o tenente do Exército Antônio Carlos Farias, ao receber a notícia. "Pelo menos vamos poder sepultar o corpo", comentou, tentando consolar-se, ainda sem saber a data do enterro. Um oficial do Exército em missão no Timor Leste será destacado para acompanhar o caixão, quando liberado, ao longo desta semana, da Indonésia ao Brasil. Marco Antônio Farias tinha 24 anos e estava aproveitando uma folga na missão de paz da ONU no Timor Leste para conhecer a ilha de Bali. Poucos minutos antes do atentado terrorista, ele foi visto por colegas na casa noturna Sari Club, na praia de Kuta. Diante da falta de informações, Antônio Carlos Farias viajou para a Indonésia, onde passou uma semana procurando descobrir o paradeiro do filho. Ao regressar a São Leopoldo no dia 17 de novembro, sem ter conseguido a informação que buscava, o tenente admitiu que havia perdido as esperanças.