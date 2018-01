Brasileiro morto tinha ido a Israel para casamento O brasileiro Jorge Balazs, de 60 anos, está entre os mortos do atentado desta quinta-feira em Jerusalém. Seus familiares e de sua filha, a museóloga Deborah Brando Balazs da Costa Faria, de 44 anos, ferida no atentado, foram informados por parentes que vivem em Israel sobre a situação dela e de seu pai. Segundo essas informações, Deborah foi levada ao Hospital Haddassah Ein Karem, em Jerusalém, com queimaduras nas pernas, braços e ombros e cortes pelo corpo provocados por estilhaços, mas sua situação não representava risco. Por telefone, Deborah disse ao marido, o funcionário da Prefeitura de São Paulo Antonio Augusto da Costa Faria, de 52 anos, que o pai dela havia ficado "ferido gravemente". Deborah e Augusto têm três filhos e vivem na zona sul de São Paulo. Até a noite de hoje, a família não sabia que ele tinha morrido. Entretanto, o embaixador do Brasil em Tel-Aviv, José Nogueira, confirmou ao presidente do Rabinato da Congregação Israelita Paulista, Henry Sobel, que o brasileiro morreu. É a primeira visita de Deborah a Israel. Ela chegou ao país na quarta-feira, acompanhada do pai e da madrasta, Flora Rosembaum - também ferida por estilhaços -, para o casamento de seu irmão, que vive numa cidade próxima a Jerusalém. O casamento estava marcado para o fim de semana. No momento da explosão, os três passavam a pé a poucos metros da pizzaria, a caminho do Muro das Lamentações. Jorge conhecia bem o país. Vivera por mais de 20 anos em um kibutz de Israel. Pouco antes de embarcar para Israel, Deborah havia dito ao marido que sabia que viajaria num momento delicado na região, mas não temia pela sua segurança. "Quando soube do atentado, nem me passou pela cabeça que poderia ter acontecido alguma coisa com ela", disse Antonio à Agência Estado. Ele estava trabalhando quando foi informado por uma prima de Deborah de que ela tinha sido ferida. "Venho falando com ela por telefone a cada meia hora. Ela estava nervosa e chorando muito", disse ele. "Procurei não perguntar muito sobre como tudo aconteceu, porque ela ainda estava muito abalada." Em Brasília, o Centro de Comunicação Social do Itamaraty informou que a embaixada brasileira em Israel estava dando toda a assistência a Deborah. O local do ataque era um dos mais freqüentados por turistas estrangeiros que visitam Jerusalém.