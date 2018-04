Brasileiro passa 40 horas em ônibus de Viena a Lisboa

Regiane Marques Rodrigues, engenheira química de 36 anos, era uma das brasileiras que esperavam para embarcar ontem da França para o Brasil. Sem saber se conseguiria lugar no voo, decidiu tentar a sorte no saguão do Terminal 1 do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. "Na TAM, me disseram para ir até o aeroporto. Pode ser que eu embarque ou não." Já o médico Vagner Lapate e sua mulher, a empresária Maria Cristina, conseguiram confirmar o embarque para Frankfurt, e de lá para São Paulo. "Quase fomos de ônibus para tentar embarcar em Madri, mas passaríamos mais de 12 horas na estrada", conta Maria Cristina. As companhias esperam retomar todos os voos intercontinentais "em breve".