Brasileiro que havia desaparecido no Canadá é encontrado O brasileiro Diogo Carvalho, de 19 anos, que havia sido dado como desaparecido em uma estação de esqui no Canadá desde o domingo, foi encontrado com vida e sem ferimentos graves, apenas uma dor de garganta, na tarde da última segunda-feira. Diogo Carvalho está fazendo intercâmbio e vive com uma família canadense na cidade de Victoria. Segundo o jornal Times Colonist, Carvalho se perdeu enquanto esquiava com um amigo, também brasileiro, na montanha Grouse. Diogo foi encontrado por uma dupla de esquiadores que o ajudaram dando água, roupas e o acompanharam até um abrigo da montanha. Foram organizados grandes grupos de resgate compostos por duas dúzias de voluntários, dois helicópteros e cachorros. Mas após algumas horas de procura as operações tiveram de ser interrompidas devido ao tempo. Mas, logo após a pausa das operações, os esquiadores encontraram Diogo. O coordenador das buscas, George Zilahi, disse que Diogo ficou desorientado enquanto esquiava e não viu as placas de aviso que alertavam para o grande número de quedas d´água na área. O brasileiro se deparou com uma dessas quedas, mas conseguiu parar a tempo. O problema é que ele não soube retomar o caminho para os abrigos. Zilahi disse que a região é muito propícia para avalanches e durante a noite, a temperatura chega a -7º centígrados. "O rapaz teve sorte de não ter tido hipotermia, ou ter os dedos congelados," disse uma enfermeira do hospital Lions Gate ao norte de Vancouver, que recebeu o brasileiro após o seu resgate.