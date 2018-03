Brasileiro quer ser o primeiro a voar de parapente do topo do Everest Brasília – O alpinista brasileiro Rodrigo Raineri, de 43 anos, pretende chegar hoje (20) ao cume do Everest, a montanha mais alta do mundo, com mais de 8 mil metros de altura, que fica no Himalaia, entre o Nepal e a China. Ele é um dos montanhistas mais experientes do Brasil. Em 2011, Raineri conseguiu escalar o Everest com sucesso. Na montanha, os alpinistas são testados pela altitude, o frio, o gelo e a falta de oxigênio. O brasileiro quer ser a primeira pessoa na história a fazer um voo solo de parapente no Everest.