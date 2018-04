Brasileiro sobrevive a incêndio em presídio de Honduras

Um brasileiro sobreviveu ao incêndio que atingiu na madrugada de quarta-feira o Presídio Nacional de Comayagua, em Honduras, e deixou 355 mortos, segundo números oficiais divulgados ontem. Inicialmente, foi divulgada a informação de que ele e outros três detentos estrangeiros tinham morrido. Mas o Ministério Público hondurenho e fontes diplomáticas disseram que Abílio Gomes Cabral, preso em maio de 2009, acusado de liderar uma rede de prostituição infantil em Honduras, foi localizado entre os sobreviventes.

As informações sobre as vítimas do incêndio eram desencontradas ao longo do dia. No começo da manhã, o governo hondurenho informara que um brasileiro, um mexicano, um salvadorenho e um guatemalteco estariam entre os mortos. A informação chegou a ser repassada pela chancelaria às representações desses quatro países.

Mas, no final da noite, o procurador Roberto Ramírez disse que Cabral e o salvadorenho estavam vivos. A confusão, segundo fontes em Honduras, deve-se à precariedade do sistema carcerário hondurenho. No final de dezembro, a embaixada brasileira fez um levantamento com as autoridades hondurenhas para saber se havia algum brasileiro detido. A resposta foi negativa.

Segundo a polícia hondurenha, 852 detentos estavam na cadeia quando um dos presos ateou fogo a um colchão na cela. Os corpos estão sendo identificados num necrotério em Tegucigalpa com o auxílio de legistas chilenos e salvadorenhos. Em razão do alto grau de carbonização, o processo será feito com exames de arcada dentária e de DNA.

Do lado de fora do necrotério, parentes dos detidos faziam vigília à espera de novidades. Alguns deles dormiram em frente ao prédio. "Quero ver meu filho, nem que seja pela última vez", disse Rosa Albina Martínez, mãe de uma vítima, ao jornal La Prensa. As 24 prisões de Honduras, com capacidade para 4 mil detentos, abrigam mais de 8 mil. O presídio atingido pelo incêndio estava com a lotação dobrada. / COM EFE