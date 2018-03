Brasileiro teria reagido de maneira ''''agressiva'''' O advogado de defesa no julgamento que avalia a conduta da Scotland Yard na operação que resultou na morte de Jean Charles de Menezes, em 2005, afirmou ontem que o brasileiro reagiu de forma "agressiva" quando policiais deram ordem para que ele parasse. Ao apresentar as conclusões finais, o advogado Ronald Thwaites disse que Jean Charles se comportou "como teria feito um terrorista". O brasileiro foi baleado sete vezes na cabeça ao ser confundido com um dos autores de atentados frustrados contra o sistema de transportes de Londres.