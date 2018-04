Brasileiro volta ao Haiti para chefiar missão da ONU

O general Floriano Peixoto, a quem caberá a tarefa de comandar as buscas às milhares de vítimas do terremoto de ontem, estava na sede da ONU, em Nova York, quando ocorreu a tragédia.

Enquanto o oficial brasileiro não conseguia retornar ao Haiti, por causa do fechamento do aeroporto da capital do país, o comando da missão militar estava interinamente nas mãos do general chileno Ricardo Toro. Floriano Peixoto desembarcou no meio da tarde em Porto Príncipe, de acordo com militares do batalhão brasileiro.