Brasileiros, a atração da loja de departamentos inglesa Mais de 100 jovens brasileiros que vivem em Londres ou nas cidades vizinhas à capital inglesa foram escolhidos estrategicamente pela Selfridges, uma das maiores lojas de departamentos da Inglaterra, para trabalhar e atrair a atenção dos ingleses e dos visitantes estrangeiros que passam pelas quatro lojas da rede no Reino Unido. Segundo a diretora de operações da rede, Sue Weston, os únicos que teriam condições de chamar a atenção dos compradores para a nova campanha da rede ? chamada de Brasil 40º - seriam os próprios brasileiros. "É incrível como o jeito alegre e divertido do povo brasileiro atrai as pessoas e ajuda a vender". Weston informa que produtos de beleza e vestuário estão entre os mais atrativos para os ingleses. Mais que vender, a meta da empresa é manter a loja cheia. "Sabemos que as boas vendas ocorrem mesmo no longo prazo, mas o objetivo principal de chamar a atenção está sendo cumprido", diz Sue Weston. Além de produtos brasileiros, como calçados, bebidas, café, artigos esportivos e cosméticos, a loja mantém durante todo o dia eventos paralelos feitos por brasileiros, como performances de capoeira e samba. A campanha ocorrerá durante todo o mês de maio nas quatro lojas da rede.