Brasileiros buscam ajuda em embaixada no Nepal; 60 já foram localizados

BRASÍLIA - Após fortes tremores que devastaram o Nepal, atingindo também Índia, Bangladesh e China e provocando uma avalanche no monte Everest, brasileiros têm chegado à embaixada do Brasil em Katmandu em busca de ajuda. Segundo o Itamaraty, com a capital do País abalada, eles procuram alimentos, comunicação e documentos.

Até o momento, a força-tarefa do governo localizou 60 brasileiros. Segundo o Itamaraty, todos estão bem e não há nenhum cidadão do País entre os mais de 2,5 mil mortos confirmados até o momento. Entre os localizados, estão brasileiros que moram no Nepal, parentes que faziam visitas e turistas. Para reforçar o apoio, um embaixador brasileiro que atua na Índia foi deslocado para Katmandu neste domingo.

De acordo com o Itamaraty, a embaixada brasileira funcionou normalmente neste domingo, além do plantão disponibilizado 24 horas. Com muitos hotéis fechados, que obrigaram os turistas a sair às pressas após o abalo de 7.8 graus na escala Richter, a representação brasileira está disponibilizando canais de comunicação com parentes e emitindo documentos. Apesar das dificuldades de locomoção e comunicação na cidade, o prédio da embaixada não foi afetado.