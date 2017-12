Brasileiros da missão no Haiti começam a voltar ao País Os cerca de 850 militares do Exército brasileiro que estavam em missão de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, começam a voltar ao Brasil a partir desta quarta-feira, 6, seguindo até o dia 20 deste mês. Os militares vão desembarcar na Base Aérea do Recife e depois seguem para seus Estados de origem. Antes de manterem contato com as famílias, os militares ficarão quatro dias em unidades do Exército, submetendo-se a exames médicos e psicológicos. O envio de forças militares internacionais ao Haiti foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU desde 2004, após a renúncia do presidente Jean Bertrand Aristide, que deixou o país em meio a uma rebelião popular.