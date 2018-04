Brasileiros deixam região de protestos no Chile

Desde a semana passada, os turistas estão impedidos de cruzar a região do Estreito de Magalhães, onde a população, que vive sob temperatura de cerca de 5ºC, apoia as manifestações e a greve contra o aumento de 17% no preço do gás. Duas pessoas morreram nos protestos. No domingo, o ministro do Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter, anunciou que o governo aplicará a Lei de Segurança Interna para manter a ordem pública, autorizando o uso do Exército.

Os brasileiros relataram que o abrigo da Cruz Vermelha em Puerto Natales está superlotado e servia somente água, maçã e macarrão - que já estaria em falta. Após a negociação da organização com os manifestantes, pequenos voos transportaram os turistas até o aeroporto de Punta Arenas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.