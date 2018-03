Brasileiros desaparecidos não estão na lista parcial de mortos A Embaixada do Brasil em Jacarta, na Indonésia, informou nesta quinta-feira o Itamaraty que as autoridades locais confirmaram a identidade de 12 vítimas dos atentados terroristas ocorridos no último sábado na ilha de Bali. Entretanto, a lista não inclui os dois brasileiros desaparecidos, que se encontravam no local das explosões, o sargento Marco Antonio Faria e o civil Alexandre Watake. A embaixada brasileira continua aguardando uma informação oficial sobre o paradeiro dos dois e o resultado dos trabalhos do funcionário enviado especialmente a Bali, mas acredita que há poucas chances de serem encontrados com vida. Conforme informou a assessoria do Itamaraty, a embaixada está oferecendo apoio a familiares de Watake que chegaram a Bali para acompanhar as buscas. Hoje, o embaixador do Brasil em Jacarta, Carlos Eduardo Sette-Câmara, encaminhou um relato sobre as dificuldades das autoridades locais em identificar as vítimas reais dos atentados. A equipe de legistas australianos trabalha em condições precárias, mas receberá a ajuda de colegas e de policiais provenientes da Alemanha, do Japão e da Inglaterra, que desembarcaram ontem na ilha. As autoridades de Bali ainda distribuíram nos 16 mil locais de hospedagem da ilha - de hotéis a pensões -, as listas com os nomes de desaparecidos, na esperança de encontrar algum desavisado. Ao mesmo tempo, algumas vítimas continuam hospitalizadas, em estado de coma e sem possibilidade de identificação. De acordo com o relato, assim como a família de Watake decidiu acompanhar de perto o trabalho de identificação das vítimas e tentar uma busca paralela, parentes de desaparecidos estão chegando todos os dias à ilha. Por conta disso, os legistas decidiram fazer declarações públicas diariamente, em reuniões com as pessoas interessadas e com a imprensa.