Brasileiros distribuem 3 t de comida e água no Haiti As tropas brasileiras distribuíram ontem três toneladas de alimentos e três mil litros de água no bairro pobre de Cité Militaire, em Porto Príncipe, capital do Haiti, nação caribenha arrasada por um terremoto de 7,0 graus na Escala Richter na terça-feira da semana passada. Mas os alimentos não foram suficientes para atender todos os famintos haitianos. Pelo menos metade da fila ficou sem os mantimentos.