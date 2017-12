Brasileiros estão presos como terroristas nos EUA O paraibano Misael Cabral e o carioca Daniel Correa, que moravam nos Estados Unidos havia dois anos, foram presos no último dia 26 de outubro no Aeroporto Internacional de Miami, quando retornavam para o Brasil. Segundo informações do Jornal Hoje, da TV Globo, os surfistas disseram aos policiais americanos, em tom de ironia, que levavam uma bomba na bagagem. Eles se referiam a um equipamento de sucção, usado na fabricação de pranchas de surf. Os policiais prenderam os brasileiros por terrorismo. A mãe do carioca Daniel Correa, que mora nos EUA, visitou os dois na prisão e, segundo ela, "eles estão amarrados e sendo tratados como criminosos e terroristas, o que eles não são". A comissão de relações internacionais da OAB na Paraíba encaminhou o caso à Brasília. O consulado brasileiro em Miami já foi informado sobre as prisões e prometeu prestar toda a assistência jurídica e médica que for necessária.