Brasileiros estavam perto do local da explosão em Bali O sargento brasileiro Marco Antônio de Farias está desaparecido desde ontem na ilha de Bali, Indonésia. Ele foi visto pela última vez nas proximidades de um clube freqüentado por estrangeiros onde ocorreu um atentado. Farias e outros nove soldados brasileiros trabalhavam em Dili, na capital do Timor Leste, mas estavam de licença em Bali. De acordo com o Centro de Comunicação Social do Exército, o soldado brasileiro Martin Luther Agner, que também estava perto do local do atentado, sofreu apenas ferimentos leves, no supercílio. O Exército informou que Farias integra o 19.º Batalhão de Infantaria Motorizada de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Apesar de o sargento estar desaparecido há mais de um dia, o Exército não considera ainda que Farias esteja entre as vítimas do atentado. Tanto o Exército quanto o Ministério das Relações informaram que funcionários da embaixada brasileira na Indonésia estão acompanhando as buscas ao brasileiro desaparecido.