Brasileiros fazem primeiro contato nas ruas haitianas Dois grupos de combate, num total de 18 soldados brasileiros, fizeram nesta manhã o primeiro contato com a população haitiana. A rápida saída durou cerca de meia hora e ocorreu no Boulevard Toussaint L´Ouverture, próximo ao aeroporto internacional do Haiti. Eles aproveitaram a ocasião para distribuir pequenos cartões escritos em creole, a língua oficial do país. Na frente dele estava escrito: "Vamos trabalhar juntos pela paz" ("Makònnen ansanm pou lapè"). No verso, explicações da missão brasileira, que só começará a entrar em operação daqui a alguns dias. A população reagiu bem, mas já deu mostras de alguns pedidos que os brasileiros irão ouvir constantemente: emprego. Uma reunião do comando geral da Força da Paz, que ocorre na capital haitiana, definirá a data oficial para a saída das tropas. Ela deve ocorrer entre os dias 20 e 28 deste mês.