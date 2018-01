Brasileiros irão à Síria em "comboio multinacional" Um comboio de dez ônibus parte nesta quarta-feira pela manhã do Vale do Bekaa para retirar brasileiros - e também canadenses, argentinos e paraguaios - em direção à capital da Síria, Damasco. Os ônibus foram alugados pela Associação de Brasileiros no Líbano, mas serão pagos pelo Consulado-Geral do Brasil no Líbano. "Os brasileiros terão prioridade, mas quem tiver passaporte do Canadá, da Argentina ou do Paraguai também poderá embarcar se houver lugares disponíveis", explicou o dirigente da associação de brasileiros, Mohammed Abdouni, que é também vereador de uma cidade do Bekaa. Os cidadãos de outros países embarcarão nos ônibus brasileiros devido a acordos de assistência consular firmados entre os governos. Nesta segunda-feira, um grupo de 73 brasileiros embarcou em Beirute em um navio com destino à Turquia, enviado pelo governo do Canadá. No comboio que saiu nesta terça do Vale do Bekaa viajaram apenas cerca de 300 pessoas, embora a expectativa fosse de que mais de 800 quisessem sair do país. Medo "Nesta última viagem, muita gente não veio, porque estávamos desacreditados", diz Abdouni, em referência aos dois comboios que foram anunciados e de última hora cancelados na semana passada, devido a temores dos motoristas que fariam o trajeto. Abdouni também explica que muitos desses cidadãos brasileiros têm ligações mais profundas com o Líbano do que com o Brasil e hesitam muito em viajar, na expectativa de que os ataques serão reduzidos. Mas Abdouni diz que, desta vez, a associação de brasileiros liberou um amplo comunicado a mais de 20 cidades da região do Vale do Bekaa e incluiu também a possibilidade de outras nacionalidades viajarem. "Acredito que, desta vez, os ônibus devem sair cheios daqui." Chegando a Damasco, o consulado brasileiro no país assumirá a responsabilidade pelo transporte e alojamento dos cidadãos de diferentes países até que eles sejam retirados da Síria por seus respectivos países.