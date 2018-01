Brasileiros irão proteger hospitais e prédios públicos no Haiti Fontes da ONU revelaram à Agência Estado que uma das principais missões dos soldados brasileiros no Haiti poderá ser garantir a segurança de prédios do governo, hospitais e locais de prestação de serviço. Segundo a porta-voz da ONU, Marie Heuzé, uma missão de especialistas da entidade está neste momento no Haiti para avaliar de que forma as forças internacionais poderiam ser úteis ao país. No caso brasileiro, os 1.100 soldados brasileiros seriam enviados em três meses. Outra função que poderá ser dada aos soldados brasileiro é proteger agências humanitárias internacionais para que alimentos possam ser distribuídos para a população local. Segundo diplomatas brasileiros, se algum soldado brasileiro for ferido durante o serviço no Haiti a ONU responderá por eventuais indenizações.