Brasileiros já podem fazer doações às vítimas da guerra do Líbano A partir desta sexta-feira, os brasileiros já podem fazer doações para as vítimas da guerra no Líbano. A campanha de solidariedade em favor do povo libanês foi lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pela Cáritas Brasileira. Duas contas bancárias foram abertas para receber os recursos doados à campanha. Serão veiculadas, ainda, propagandas de 30 segundos no rádio e na TV pedindo a colaboração dos brasileiros na tentativa de reconstruir a cidade destruída pela guerra. Os recursos serão encaminhados ao Líbano por meio da Cáritas Internacional, que também faz campanha em outros países e conta com agentes trabalhando para ajudar as vítimas dos bombardeios. As doações podem ser feitas nas seguintes contas: Banco do Brasil: conta corrente 39.000-3, agência 3475-4. Caixa Econômica Federal: conta corrente 5629-0, agência 2.