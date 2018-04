Brasileiros presos em protesto na Bolívia são liberados

"Está tudo tranquilo", disse Regina, mãe de Diogo, que estava incumbida de passar a informação para os outros familiares. Segundo ela, o filho lhe passou uma mensagem de celular dizendo que eles já estavam a caminho do Chile. Disse também que não sofreram qualquer ferimento e que os manifestantes eram "do bem". Posteriormente, ela tentou contato telefônico, mas a informação era de que o celular estava fora de área. Os turistas tinham ido passar férias na Bolívia e pretendiam conhecer o Salar de Uyuni, maior planície salgada do mundo, com mais de 12 mil quilômetros quadrados, mas foram retidos no caminho.

Os manifestantes têm trancado estradas na região desde a semana passada, reclamando de exploradores estrangeiros de minas de sal, principalmente dos controladores japoneses da mina San Cristóbal, que, segundo eles, estariam saqueando recursos naturais e usando indevidamente 600 litros por segundo de água subterrânea no processamento dos minérios.

De acordo com Arruda, que comunicou a situação complicada que estavam vivendo por meio de uma mensagem no telefone celular da filha, por volta das 18 horas de terça-feira, os manifestantes exigiam a presença do presidente da Bolívia, Evo Morales, para liberar os cerca de 90 turistas de vários países. A mãe de Diogo Ruiz disse que não tinha detalhes sobre possível acordo para a liberação dos paranaenses.