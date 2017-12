Brasileiros resgatados da Costa do Marfim chegam ao País Já estão no País os 16 brasileiros resgatados da Costa do Marfim, na África, informou o Comando da Aeronáutica. Nos últimos dias, o país africano é palco de uma guerra civil em que saques e distúrbios se tornaram comuns. Entre os passageiros, há ainda um libanês, casado com uma brasileira. O governo da Argentina havia solicitado ao Brasil que resgatasse também os cidadãos argentinos. Mas, segundo o comando da Aeronáutica em Recife, não há cidadãos argentinos no vôo. O transporte foi feito por um avião Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira (FAB). A previsão é que, depois de um pouso técnico em Recife, por cerca de uma hora, o avião siga para o Rio de Janeiro, de onde os passageiros irão para seus respectivos Estados. Por causa do aumento da violência no país africano, mais de cinco mil estrangeiros já teriam deixado a Costa do Marfim. De acordo com o Itamaraty, o resgate dos brasileiros foi feito a pedido dos cidadãos que contactaram a embaixada do Brasil naquele país.