Brasileiros resgatados no Haiti devem chegar à noite O avião Hércules da FAB que foi ao Haiti buscar cidadãos brasileiros pousou às 13h30 (horário de Brasília) no aeroporto da capital, Porto Príncipe. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a previsão é de que o Hércules fique em solo haitiano por pelo menos duas horas. A expectativa é de que o avião chegue a Boa Vista (RR) às 19h (horário local). O Ministério das Relações Exteriores informou ainda que os brasileiros não tiveram dificuldades para chegar ao aeroporto, segundo a Agência Brasil.