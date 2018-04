Brasileiros resgatados no Peru chegam amanhã O avião C-130 Hércules, da Força Aérea Brasileira (FAB), partiu de Cuzco, Peru, por volta das 17h50 de hoje, com os 62 brasileiros que estavam ilhados há cerca de uma semana em Águas Calientes, no sopé do morro onde fica a cidade inca. Segundo nota da FAB, a aeronave fará uma escala técnica em Rio Branco, no Acre, e deve chegar ao Rio de Janeiro às 4 horas de amanhã.