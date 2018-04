Brasileiros retidos enviam mensagem de celular à família

Não há informação sobre a situação dos outros cerca de 90 turistas de várias nacionalidades que, segundo os brasileiros, também foram impedidos de prosseguir viagem. "Agora, está tudo tranquilo", disse Regina, mãe de Diogo, na noite de ontem.

Regina havia sido avisada pela filha que mora nos EUA da situação da família ? Erotides conseguiu passar uma mensagem de celular para a jovem na terça-feira. "Eles pegaram, no meio do deserto, todas as caminhonetes que iam com turistas para o Salar de Uyuni", dizia a mensagem, explicando que todos os "cativos" estavam sendo "bem tratados" pelos manifestantes. Na noite de ontem, Diogo conseguiu passar para a mãe outra mensagem dizendo que eles já estavam a caminho do Chile. / E. F.