Brasileiros são presos ao tentar cruzar fronteira dos EUA Um grupo de 19 imigrantes ilegais brasileiros foi detido nesta quarta-feira em Novo Laredo, no México, pelo Instituto Nacional de Imigração. Cada um pagou US$ 9 mil ao traficante mineiro Eber José de Souza, também preso, para ter a entrada facilitada em território americano. Inicialmente, o grupo foi levado ao México de avião, para depois ser encaminhado até a fronteira. Na semana passada, outros dois brasileiros também foram detidos na tentativa de fazer a travessia ilegal. Em Lisboa, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal também fez nesta semana uma blitz nacional e procurou 500 estrangeiros que vivem no país, incluindo 25 brasileiros. Entre eles, 6 receberam intimação para comparecer ao Serviço de Estrangeiros, para terminar o processo de expulsão ou para regularizar seus papéis. Entre os 500 inspecionados, 47 estavam em situação ilegal. Os agentes pediram documentos em estabelecimentos comerciais, obras de prédios e hotéis, além de realizar controles rodoviários e ferroviários no norte do país. A tentativa de fechar Portugal à imigração ocorre desde a posse do atual governo, em abril. Em 2002, já foram barrados nos aeroportos de Lisboa e Porto 1.348 brasileiros.