Brasileiros são retirados da Costa do Marfim Dezenove brasileiros e três estrangeiros - um libanês casado com brasileira e dois filhos - estão sendo trazidos da Costa do Marfim, na África, em um avião C-130 da Força Aérea Brasileira, que faz escala técnica na Base Aérea do Recife, com chegada prevista às 19 horas (hora local). A aeronave segue depois para o Rio de Janeiro. São sete mulheres, cinco crianças, quatro adolescentes e três homens. Eles fazem parte dos milhares de estrangeiros (a maioria franceses) que estão deixando a Costa do Marfim diante do recrudescimento da guerra civil naquele país.