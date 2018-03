Brasileiros sobrevivem a acidente na Bolívia que matou 6 Pelo menos seis pessoas morreram no naufrágio de uma balsa, ontem à noite, no lago Titicaca, um dos mais importantes destinos turísticos na Bolívia, após colidir com outra embarcação. Entre os passageiros resgatados com vida havia cinco brasileiros e um japonês. Os mortos são todos bolivianos, informou o capitão-de-fragata Fernando Enríquez. Uma pessoa permanece desaparecida. O acidente ocorreu em Tiquina, 80 quilômetros a oeste de La Paz, às 19h30 (hora local). As duas embarcações bateram de frente, durante a noite, quando cruzavam um estreito do lago de quase um quilômetro, muito freqüentado por passageiros e turistas. Uma balsa começou a inundar após o acidente e os passageiros correram da proa para a popa, precipitando o naufrágio. As duas embarcações transportavam 48 passageiros. Entre os mortos está o condutor de uma delas.