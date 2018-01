Brasileiros vindos do Líbano chegam ao país Mais um avião trazendo brasileiros resgatados do Líbano pousou no Recife. A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) aterrissou no Aeroporto Internacional dos Guararapes às 6h55 desta segunda-feira com 150 pessoas fugidas do Líbano. Esse é o segundo grupo a ser trazido pelo Itamaraty desde o início do conflito entre Israel e o Hezbollah. A chegada do grupo em Guarulhos, São Paulo, está prevista para às 11h30 desta manhã. Assim como o primeiro vôo, que pousou na última terça-feira com 98 passageiros, a escala no Recife foi de caráter técnico (reabastecimento do avião). O avião trazendo nesta manhã os brasileiros que moram no Oriente Médio saiu da cidade de Adana, na Turquia, no domingo. O governo brasileiro organiza uma operação para a retirada de 1.500 brasileiros do Líbano. Os próximos vôos com direção ao Brasil devem sair de Damasco, na Síria. Mudança Outro grupo com 500 brasileiros que segue em comboio para Damasco teve de mudar o roteiro para deixar o Vale do Bekaa, no Líbano. Por medida de segurança, a viagem será feita pelo lado norte do Líbano, em vez de passar pela fronteira oriental. Assim, o tempo para sair da zona de conflito, que antes era de aproximadamente uma hora e meia, passa a ser de 14 horas. Amanhã, dia 25, outro grupo com mais 500 pessoas deve fazer o mesmo roteiro. De acordo com a assessoria de imprensa do Itamaraty, mais três vôos de resgate estão agendados. Os aviões da FAB devem decolar novamente da Turquia na quarta-feira e na quinta feira. Para a retirada dos demais grupos, o Itamaraty vai contar com aviões particulares de empresas aéreas brasileiras.