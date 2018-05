Brasília elogia limitação ao tempo de mandato As reformas prometidas pelo Congresso do Partido Comunista Cubano são vistas com bons olhos pelo governo brasileiro. Para o assessor especial da presidência, Marco Aurélio Garcia, o limite de dois mandatos para os altos cargo é positiva de deve trazer renovação ao governo cubano. "É evidente que esse congresso pode abrir espaço para a emergência de uma nova geração."