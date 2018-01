Bremer diz ter sofrido emboscada da guerrilha iraquiana O chefe da administração americana no Iraque, o diplomata Paul Bremer, escapou ileso, duas semanas atrás, de uma emboscada armada pela guerrilha iraquiana contra o comboio militar em que ele estava, perto do aeroporto internacional de Bagdá. Somente hoje Bremer informou a imprensa sobre o ataque, ocorrido no dia 6, mesmo dia em que o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, visitava Bagdá. "Como vocês podem ver, não deu certo", comentou o diplomata, durante um giro pela cidade de Basra, no sul iraquiano. O comboio militar em que Bremer estava passou sobre explosivos colocados numa estrada e, em seguida, foi atacado a tiros por insurgentes. Segundo Bremer, ninguém ficou ferido e o comboio conseguiu deixar rapidamente o local. O porta-voz da Autoridade Provisória da Coalizão, Dan Senor, minimizou a possibilidade de que Bremer fosse o alvo da emboscada. "Nós temos boas razões para acreditar que foi um ataque oportunista, ao acaso. O grupo deixava uma reunião organizada de última hora", explicou Senor.