Bremer nomeia novo ministro e conselheiro de segurança O administrador civil dos EUA no Iraque, Paul Bremer, nomeou nesta sexta-feira um membro do Conselho de Governo Iraquiano, Samir Sumaday, como o novo ministro do Interior do país, e seu colega, Muaffak Al-Rubai, como conselheiro de Segurança Nacional. Bremer revelou que Sumaday, um sunita, assumirá a pasta substituindo o ex-ministro Nuri Badran, um xiita, que apresentou hoje sua renúncia. O cargo de conselheiro de Segurança Nacional, ocupado pelo xiita Rubai, foi criado recentemente, segundo Bremer.