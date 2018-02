Brennan toma posse como novo diretor da CIA

Ele foi empossado pelo vice-presidente norte-americano, Joe Biden, em cerimônia fechada na Casa Branca um dia depois de ser confirmado no cargo pelo Senado dos EUA.

Brennan atuou antes como principal conselheiro para contraterrorismo do presidente Barack Obama. A confirmação de sua indicação para o cargo foi obtida depois de um extenso debate no Senado sobre o uso de sondas militares não tripuladas contra suspeitos de ações extremistas. As informações são da Associated Press.