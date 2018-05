Brics alertam para risco de fluxo maciço de capitais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que integram o grupo dos Brics, reivindicaram nesta quinta-feira, 14, maior supervisão para os mercados de commodities e para os fluxos de capitais, a fim de que isso estimule o debate com as grandes economias do mundo. Os cinco países participam de uma cúpula na cidade de Sanya, no sul da China. Esta é a primeira vez que a África do Sul participa de uma reunião do grupo, ela que foi convidada no final do ano passado.