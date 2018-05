Brics devem condenar intervenção na Líbia

O presidente sul-africano, Jacob Zuma, apresentará aos outros quatro líderes um relato dos esforços empreendidos pela União Africana para obter um cessar-fogo entre os rebeldes e o governo líbio. Mas, até ontem, eles não haviam produzido resultados concretos.

O texto da declaração defenderá o uso do diálogo para solucionar a crise que afeta os países árabes do Norte da África e reafirmará os princípios de soberania, não intervenção, integridade territorial e rejeição do uso da força.

Os quatro membros originais do grupo - Brasil, Rússia, Índia e China - estão atualmente no Conselho de Segurança da ONU e abstiveram-se na votação que impôs uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia, aprovada em março. A África do Sul votou a favor da proposta.

Na declaração, os cinco sócios dos Brics comprometem-se a manter a coordenação em relação à situação na Líbia, o que na avaliação de um integrante da diplomacia brasileira é uma indicação de que a África do Sul poderá se aproximar dos outros quatro países dentro do Conselho de Segurança.

O premiê chinês, Hu Jintao, anfitrião do encontro, a presidente Dilma Rousseff , o primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh, o presidente russo, Dmitri Medvedev, e Zuma vão reafirmar a defesa da reforma do Conselho e da maior participação de emergentes em fóruns internacionais.