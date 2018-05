Briga em partida de futebol na Jordânia deixa 250 feridos

Associated Press

Polícia teve de intervir na confusão entre os torcedores.

AMMAN - Torcedores de dois times de futebol rivais na Jordânia se envolveram em uma briga generalizada após uma partida na noite da sexta-feira, 10, deixando 250 feridos e agravando as divisões entre os clãs beduínos e os refugiados palestinos que vivem no país.

Ahmed Abu-Hamad, chefe da polícia local, afirmou que o colapso de uma grade de metal que separava os torcedores causou a maioria dos fétidos. Além disso, ele informou que 30 policiais ficaram feridos.

A partida era entre o Wehdat e o Faisali, duas equipes de rivalidade histórica. A maioria dos jogadores e torcedores do Faisali são de clãs beduínos nativos, enquanto os do Wehdat são primariamente descendentes do 1,8 milhão de palestinos refugiados após a criação de Israel em 1948.

Ao menos 250 pessoas se feriram na confusão.