Briga por videogame causa 6 assassinatos nos EUA Uma briga por algumas roupas e um aparelho de videogame entre uma jovem e um homem que havia invadido a casa de seus avós aparentemente foi a causa do assassinato, por espancamento e golpes de faca, de seis pessoas cujos corpos foram descobertos semana passada, segundo a polícia. Troy Victorino, de 27 anos, Robert Cannon, 18, Jerone Hunter, 18 e Michael Salas, 18, foram acusados de homicídio doloso e assalto a mão armada. A polícia disse que o ataque foi o resultado de uma discussão entre Victorino, um ex-presidiário, e uma das vítimas, Erin Belanger, de 22 anos. Ela foi espancada com tanta fúria que os registros odontológicos se mostraram inúteis na identificação do corpo. Os avós de Belanger possuem uma casa de férias na Flórida que deveria estar vazia neste verão. Segundo a polícia, Victorino e outros invasores usavam a propriedade para dar festas. Os invasores foram despejados a pedido de Belanger, mas um videogame Xbox e algumas roupas ficaram para trás, e ela os levou para a casa onde morava com alguns amigos. Os invasores disseram a Belanger que iriam ?voltar e bater nela com um taco de beisebol quando ela estivesse dormindo?, segundo as autoridades. Terminado o ataque, Victorino levou o Xbox embora.