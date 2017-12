Brigada de al-Sadr começa a depor armas O ministro de Segurança Nacional do Iraque Qassin Dawood, confirmou hoje o acordo pelo qual a milícia do clérigo Muqtada al-Sadr, no bairro xiita de Cidade Sadr, em Bagdá, concordou no sábado em depor as armas. Eles vão entregá-las partir de segunda-feira em três delegacias de polícia e receberão compensação em dinheiro. Para criar um clima de confiança, as forças iraquianas e americanas suspenderam as operações no bairro. O governo prometeu libertar os membros da milícia não envolvidos em crimes. A milícia Brigadas Mahdi, entretanto, não será desmobilizada.