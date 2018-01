Brigada palestina pede desculpa por matar árabe por engano Um grupo de militantes palestinos pediu desculpas hoje por ter matado um estudante árabe por engano. A brigada Al Aqsa, ligada ao movimento Fatah, de Yasser Arafat, tomou George Khoury por judeu, na sexta-feira, e então o baleou. O rapaz de 21 anos era filho de um importante advogado árabe. No inusitado pedido de desculpas, o líder da brigada, Zacariyya Zubeidi, declara George um mártir e convida a família a partilhar seu pesar. "Há uma guerra entre nós e Israel, e é natural que haja vítimas acidentais", disse à AP Zubeidi, admitindo que a família tenha razões para estar furiosa. É a primeira vez que um grupo palestino pede desculpas por errar o alvo. Em mais de três anos de conflito com as forças israelenses, militantes já mataram centenas de pessoas e, em atentados suicidas, dezenas de árabes. No mesmo período, mais 2,7 mil pessoas foram mortas do lado palestino.