Brigadas de Al-Aqsa matam suposto informante na Cisjordânia Milicianos das "Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa" mataram nesta terça-feira um suposto informante de Israel no norte da Cisjordânia, disseram fontes médicas palestinas. O assassinato aconteceu no campo de refugiados de Balata, no distrito de Nablus, quando um grupo de militantes das Brigadas, facção armada ligada ao movimento nacionalista Fatah, matou o palestino Jafal Mahmoud, de 24 anos, suspeito de trabalhar para os serviços secretos israelenses. Fontes do grupo armado assumiram a autoria do assassinato de Mahmoud.