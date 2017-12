Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa declaram guerra a Israel As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, milícia do movimento palestino Fatah, declararam guerra a Israel após a tentativa de assassinato de um de seus líderes pela Força Aérea israelense, num ataque que matou três crianças palestinas. Num panfleto distribuído pelas ruas de Gaza, as Brigadas recomendam "atacar o inimigo em toda parte", e declaram "guerra ao povoado de Sderot e aos outros assentamentos sionistas". A nota foi emitida após a morte, na noite de terça-feira, de três crianças palestinas de 5, 7 e 16 anos, num novo ataque da Força Aérea israelense a um dos líderes das Brigadas, que escapou ileso. O alvo era Emad Hamad, um miliciano de 36 anos que, segundo Israel, planejava entrar em território israelense através da Península do Sinai, no Egito, para cometer um atentado. O ataque deixou a milícia do Fatah indignada. O grupo prometeu que "não haverá segurança para os sionistas" em terras palestinas. Abu Ahmed, alto dirigente da organização, disse ao jornal Yediot Aharonot que deu ordens a seus homens para retomar a luta contra Israel. Além de foguetes disparados da Faixa de Gaza, o grupo vai promover atentados na Cisjordânia e no território reconhecido de Israel. "Se Deus quiser, vamos fazer os sionistas sentir o que a família Ralia e outras famílias palestinas sentiram nos últimos dias", disse. A morte dos três menores palestinos se soma à de mais de 10 civis, entre eles sete de uma mesma família numa praia de Gaza, numa série de ataques por parte de Israel contra milicianos e líderes acusados de promover ataques com foguetes contra o sul de Israel. "Efeitos colaterais" Nos últimos meses, a cidade de Sderot tem sido alvo quase diariamente de foguetes Qassam disparados pelas milícias palestinas. Em resposta, o Exército israelense intensificou os bombardeios em Gaza, freqüentemente com vítimas civis. O ministro da Defesa israelense, Amir Peretz, se reuniu na terça com os altos comandantes do Exército para tentar solucionar o problema dos Qassam. Entre as alternativas está uma incursão terrestre na Faixa de Gaza. Os altos comandantes receberam sinal verde para a política de ataques aéreos em Gaza e, se necessário, elevar o nível hierárquico dos alvos. Membros do Governo palestino filiados ao movimento islâmico Hamas e chefes de todas as milícias armadas podem ser atingidos. Israel argumenta que as vítimas civis são "efeitos colaterais" de uma guerra e alega que os milicianos atuam e armazenam suas armas em centros urbanos. Segundo o jornal, o Exército israelense está preparado para uma ofensiva global com a presença de soldados e forças blindadas na Faixa de Gaza. Falta apenas o sinal verde do governo.