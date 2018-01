Britânica dá à luz aos 62 anos Uma britânica de 62 anos, que se submeteu a um tratamento de fecundação, teve um filho e se tornou a mulher mais velha do Reino Unido a dar à luz. O jornal Daily Mail informou com exclusividade que Patricia Rashbrook deu à luz o bebê, conhecido pela imprensa apenas como "J", na quarta-feira, no Hospital Sussex County, em Brighton, no sul da Inglaterra. A gravidez de Rashbrook foi anunciada no mês de maio e gerou um debate sobre a conveniência para o bebê de ter uma mãe tão velha. Segundo o jornal, "J" nasceu de cesariana. A imprensa diz que Rashbrook viajou com seu marido, John Farrant, de 60 anos, a algum lugar da antiga União Soviética para se submeter a um tratamento com o médico italiano Severino Antinori.No Reino Unido, a maioria dos médicos se nega a aplicar tratamentos de fecundação a mulheres acima dos 45 anos. A mulher já tinha três filhos, de 26, 22 e 18 anos, de seu primeiro casamento.